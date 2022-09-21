"Я слышал, что ситуация в России стала сложной. Надеюсь, скоро все наладится. Насчет Вильсона я пока не знаю, останется он в "Локомотиве" или нет", - приводит слова агента Sport24.
Нападающий Вильсон Изидор перешел в "Локомотив" зимой 2022 года из "Монако". В текущем сезоне 22-летний француз провел 8 матчей во всех турнирах за "железнодорожников", на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. В общей сложности за столичный клуб Изидор сыграл в 20 матчах и забил 8 мячей.
Контракт Изидора с "Локо" рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
Агент Изидора: слышал, что ситуация в России стала сложной. Не знаю, останется ли Вильсон в "Локо"
Эммануэль Лакруа, агент нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора, высказался о будущем своего клиента.
Фото: РПЛ