"Я очень много общался с представителями сборной Армении. Но никогда не было какой-то конкретики. Всегда говорили, что ждут меня. В первую очередь советовался по поводу выбора сборной с родителями. Всегда, когда приходится выбирать, обращаюсь за советом к родным. Учитывал нынешнюю политическую ситуацию, всё хорошо обдумал!" - цитирует Коваленко "РБ Спорт".
Напомним, ранее в этом году появилась информация, что сборная Армении сделала Коваленко предложение о выступлении за национальную команду. В итоге полузащитник отклонил этот вариант. Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Коваленко сначала в расширенный, а затем и в итоговый список футболистов, которые сейчас готовятся к товарищескому матчу с Киргизией.
В нынешнем сезоне Коваленко провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Летом футболист подписал контракт с "Сочи", но остался в "Крыльях" на правах аренды до конца сезона.
Коваленко: общался с представителями сборной Армении, но никогда не было конкретики
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко признался, что мог выступать за сборную Армении.
Фото: ПФК "Крылья Советов"