Терюшков допустил, что футболисты "Химок" могут попасть в одну из следующих волн мобилизации

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, есть ли вероятность, что кто-то из футболистов химчан может попасть под частичную мобилизацию.

Фото: РИА Новости





"Футболисты "Химок" на данном этапе не подпадают под критерии. Так что в первую волну они точно не попадают. Повестки никто не получал.



Допускаю, что они могут попасть в одну из следующих волн. Когда это произойдет, то всем нам надлежит делать то, что потребуется Родине", - приводит слова Терюшкова



В текущем сезоне в "Химках" уже сменилось два тренера. В августе с поста главного тренера был уволен Сергей Юран. После него три недели в клубе отработал Николай Писарев. Сейчас химчан возглавляет



В минувшие выходные "Химки" в гостях проиграли "Краснодару" со счетом 1:3. В таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) подмосковный клуб занимает 13-е место, набрав в 10 матчах 8 очков. Вчера, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации."Футболисты "Химок" на данном этапе не подпадают под критерии. Так что в первую волну они точно не попадают. Повестки никто не получал.Допускаю, что они могут попасть в одну из следующих волн. Когда это произойдет, то всем нам надлежит делать то, что потребуется Родине", - приводит слова Терюшкова РБ Спорт В текущем сезоне в "Химках" уже сменилось два тренера. В августе с поста главного тренера был уволен Сергей Юран. После него три недели в клубе отработал Николай Писарев. Сейчас химчан возглавляет Спартак Гогниев.В минувшие выходные "Химки" в гостях проиграли "Краснодару" со счетом 1:3. В таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) подмосковный клуб занимает 13-е место, набрав в 10 матчах 8 очков.