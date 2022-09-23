Как сообщает источник, встречу будет комментировать Константин Генич.
Напомним, контрольный матч между Киргизией и Россией состоится уже завтра, 24 сентября в Бишкеке. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что другими соперниками российской национальной команды по товарищеским матчам станут Иран и Босния Герцеговина.
Свой последний матч сборная России провела еще в ноябре прошлого года, когда проиграла в групповом этапе отбора к ЧМ-2022 Хорватии (0:1) и лишилась прямой путевки на Чемпионат мира.
Источник: РБ Спорт
Источник: стало известно, кто будет комментировать матч между сборными России и Киргизии
Выяснилось имя комментатора, который будет работать на матче Киргизия - Россия.
Фото: Матч ТВ