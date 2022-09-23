"Кассьерру я хорошо знаю по "Сочи". Там был мощный треугольник с Нобоа и Юсуповым. Они понимали друг друга с полуслова. Кассьерра потихоньку вписывается в "Зенит". Он практически не теряет мяч, хорошо работает с отскоком, ждёт передач в штрафную… Как только его примут бразильцы, то он станет нападающим", - цитирует Стрепетова Legalbet.
"Зенит" объявил о подписании Кассьерры из "Сочи" этим летом. В действующем сезоне Российской Премьер-лиги колумбийский нападающий вышел на поле в 10-ти матчах и записал на свой счет 3 голевые передачи.
"Зенит" по итогам 10-ти туров национального первенства лидирует в турнирной таблице с 26-ю очками в активе. 2 октября подопечные Сергея Семака на своем поле примут "Ростов" в рамках 11 тура РПЛ.
Экс-игрок "Зенита" - о Кассьерре: он станет нападающим, как только его примут бразильцы клуба
Экс-футболист "Зенита" Алексей Стрепетов поделился мнением об игре форварда петербуржцев Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Сочи"