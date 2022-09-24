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Друг Малкома: летом были предложения от трех клубов АПЛ, но он всем отказал, решил остаться в "Зените"

Друг полузащитника "Зенита" Малкома Лоран Лопес Де Матос рассказал об интересе к футболисту со стороны нескольких зарубежных клубов.
Фото: ФК "Зенит"
- Ему безумно нравится Россия! Он подписал новый контракт с "Зенитом" и счастлив, хочет отработать его до 2027 года. У него были предложения от других клубов летом, но он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трех клубов АПЛ. Он все-таки лучший футболист в России. Его хотели видеть у себя "Арсенал", "Вест Хэм" и "Ньюкасл". Эти три клуба, - передает слова Де Матоса "РБ Спорт".

25-летний атакующий полузащитник "Зенита" Малком выступает за сине-бело-голубых с августа 2019 года, сумма трансферной компенсации "Барселоне" составила 40 миллионов евро. Летом 2022 года контракт с бразильцем был продлен на улучшенных условиях, теперь срок его действия истекает в 2027 году. В текущем сезоне Малком забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 12 матчах за "Зенит" во всех турнирах, всего в Санкт-Петербурге на его счету 87 матчей, 23 гола и 21 голевой пас.


Зенит Малком
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