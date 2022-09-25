"Мостовой — лучший игрок "Зенита" на данный момент. Клаудиньо? Пусть терпит, тренируется, а если слабохарактерный — до свидания!" - приводит слова Желудкова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провел 13 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Клаудиньо за то же время сыграл 9 матчей, забил один гол и отдал три ассиста.
После 10 туров "Зенит" единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 26 очков из 30 возможных и опережает "Ростов", идущий вторым, на 4 очка.
Желудков: Мостовой - лучший игрок "Зенита". Клаудиньо пусть тренируется, а если слабохарактерный - до свидания!
Экс-футболист "Зенита" Юрий Желудков рассказал, кого считает лучшим игроком команды.
Фото: ФК "Зенит"