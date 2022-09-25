"Что могу ответить Писареву? Ничего не отвечу. Мы много лет друг друга знаем. Не обращаю на это внимания. То есть, между нами нет конфликта? Нет, конечно. Есть, нет, какая разница. Кто как хочет воспринимает", - цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, Александр Мостовой сейчас является главным тренером команды "Fight Nights", которая выступает в медийной лиге. Во время встречи в эфир попали слова Мостового, который обсуждал Писарева. В частности, он назвал члена тренерского штаба сборной аферистом и негативно оценил его самостоятельную работу в "Химках".
В ответ Писарев заявил, что не будет комментировать слова каждого болельщика.
Мостовой - о Писареве, которого назвал аферистом: есть конфликт или нет, какая разница? Кто как хочет воспринимает
Экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой рассказал, есть ли у него конфликт с членом тренерского штаба сборной Александром Писаревым.
Фото: ТАСС