– Сейчас мы видим, что между этими командами все-таки есть большая разница в классе, однако красно-белые постараются собраться и серьезно противостоять питерцам. Недавно многие размышляли, что догнать сине-бело-голубых в чемпионате может ЦСКА. Но самый главный конкурент для "Зенита" – это он сам. Если они будут до конца выдерживать ту линию, по которой их ведет Семак, "Зенит" снова победит в РПЛ. Ну и Кубок в этом году санки-петербуржцы постараются взять, – цитирует Белоуса "Спорт уик-энд".
"Спартак" примет на своем поле "Зенит" уже на этой неделе, в четверг, 29 сентября. Игра пройдет в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по московскому времени. В двух предыдущих матчах Кубка России "Спартак" дважды побеждал – по три очка с "Крыльями Советов" и "Факелом", "Зенит" обыграл дома "Факел" и уступил на выезде "Крыльям Советов". В предыдущей очной игре в Российской премьер-лиге клуб из Санкт-Петербурга обыграл красно-белых в Москве со счетом 2:1. Голы забивали Александр Соболев, Андрей Мостовой и Деян Ловрен.
Белоус – о матче "Спартак" - "Зенит": сейчас мы видим, что между командами есть большая разница в классе
Известный футбольный функционер, бывший генеральный директор "Москвы" и "Ростова" Юрий Белоус поделился ожиданиями от ближайшего матча Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом".
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