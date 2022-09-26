- Спортивным директором должен быть человек из футбола, и, более того, это должен быть спартаковец плоть от плоти. Почему не назначают Аленичева или Мостового? Уж они точно лучше этого Эшуорта разбираются в футболе, - передает слова Ловчева "Советский спорт".
26 сентября пресс-служба "Спартака" объявила о назначении на пост спортивного директора клуба 52-летнего англичанина Пола Эшуорта. В последний раз специалист работал в РПЛ в 2005 году, когда занимал аналогичную должность в "Ростове", а также в течение месяца временно исполнял обязанности главного тренера желто-синих.
Червиченко: назначение Эшуорта в "Спартак" - позор. Это обычный проходимец, очередной Калиостро
Тарханов - о назначении в "Спартак" англичанина Эшуорта: мы разделяем спорт и политику. Поэтому, наверное, и назначили
Канчельскис - об Эшуорте: в "Спартаке" работают дилетанты и проходимцы. Жалко болельщиков, великий клуб
Ловчев: спортдиректором "Спартака" должен быть спартаковец плоть от плоти. Почему не назначают Аленичева или Мостового?
Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал назначение на должность спортивного директора красно-белых англичанина Пола Эшуорта.
Фото: "Спорт-Экспресс"