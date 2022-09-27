Агент Тодоровича: у Дарко нет никаких проблем, у него контракт с "Ахматом". Конечно, он вернется

Агент Горан Попов, представляющий интересы защитника "Ахмата" Дарко Тодоровича рассказал, что его клиент планирует вернуться в Россию после травмы.

Фото: РПЛ

"У него с этим нет никаких проблем. Все равно, что происходит — у него есть контракт с "Ахматом". Конечно, он вернется. Мы все знаем, какая сейчас ситуация, но надеемся, что скоро это все пройдет. У Дарко в голове ничего не поменяется. Когда клуб скажет вернуться, он сразу вернется, Тодорович профессионал, это его работа. Остальное нас не интересует", - цитирует Тодоровича.



Напомним, Тодорович получил серьезное повреждение в матче 7-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:2). В нынешнем сезоне боснийский защитник успел сыграть в семи матчах, в которых отметился одной результативной передачей.



Тодорович выступает за "Ахмат" с сентября прошлого года, когда его арендовали из "РБ Зальцбурга". После окончания срока аренды защитник полноценно перебрался в грозненский клуб. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.

