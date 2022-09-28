Барриос до сих пор не вернулся в расположение "Зенита" из сборной Колумбии. Сегодня ночью в США Колумбия со счетом 3:2 обыграла в товарищеском матче национальную команду Мексики. Решающий мяч записал на свой счет Вильмар, для него этот гол стал дебютным за Колумбию.
Завтра, 29 сентября, петербуржцы в гостях сыграют со "Спартаком" в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
"Барриос уже летит в Россию. Решение об участии игрока в матче со "Спартаком" будет принято в день игры", - приводит слова Медведева Чемпионат.
В "Зените" рассказали, когда будет принято решение об участии Барриоса в матче со "Спартаком"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о ситуации вокруг полузащитника команды Вильмара Барриоса.
Фото: fcf.com.co