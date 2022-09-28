Об этом сообщил отец Динияра Ринат Билялетдинов.
По словам Билялетдинова-старшего, Динияр не служил, но проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном.
Стоит отметить, что Билялетдинову 37 лет.
"Закон все-таки гласит - призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано", - сказал Билялетдинов-старший.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
Динияр Билялетдинов завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Он выступал на позиции атакующего полузащитника. За свою карьеру он выступал за "Локомотив", "Эвертон" "Спартак", "Рубин", "Торпедо" и "Анжи".
В составе сборной России он сыграл в 46 матчах и забил 6 голов. Билялетдинов - бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.
Источник: РИА Новости
Бывший футболист сборной России Билялетдинов получил повестку в 37 лет
Бронзовый призер Евро-2008, экс игрок сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.
Фото: Life.ru