По сообщению источника, в августе "Сочи" вел переговоры о трансфере Ангбана во французский "Анже". И для российского клуба, и для футболиста завершить сделку было финансово выгодно. Но из-за полученной травмы переход сорвался.
Ангбан перешел в "Сочи" летом 2021 года из французского "Меца". Его контракт с российским клубом на данный момент рассчитан до лета 2023 года. Из-за полученного повреждения в текущем сезоне ивуарийский полузащитник принял участие всего в шести играх РПЛ (446 минут). В Кубке России не появлялся. У Ангбана диагностирован разрыв крестообразных связок.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: Ангбан летом мог перейти из "Сочи" во французский "Анже". Трансферу помешала травма
Ивуарийский полузащитник "Сочи" Викторьен Ангбан в прошедшее трансферное окно мог перейти во французский "Анже", но переход сорвался из-за повреждения.
Фото: ТАСС