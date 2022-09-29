– «У "Химок" сейчас не очень идет в плане результата. Но мне кажется, что свои очки мы наберем. Мы проиграли уже много матчей, много раз сыграли вничью. Возможно, нам не хватит этих очков, чтобы претендовать на высокие места. Но мы точно не вылетим из РПЛ. Уверенность у меня в этом есть, – цитирует Долгова "Sport24".
По итогам десяти сыгранных туров "Химки" занимают тринадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков. В предыдущем туре подмосковная команда, возглавляемая сейчас Спартаком Гогниевым, уступила на выезде "Краснодару" со счетом 1:3. В ближайшем туре "Химки" на своем поле примут московский ЦСКА, который идет на третьем месте, но в прошлом туре сенсационно уступил "Торпедо" (0:1).
Долгов: "Химки" точно не вылетят из РПЛ – уверен в этом
Нападающий "Химок" Александр Долгов оценил перспективы подмосковной команды в РПЛ.
Фото: Global Look Press