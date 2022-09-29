По информации источника, футболист вернется в Петербург в пятницу ночью. Барриос будет готовиться к матчу 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Эта игра состоится в воскресенье, 2 октября, на "Газпром Арене".
Барриос не попал в заявку "Зенита" на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Спартака". Эта игра идет в эти минуты (1-й тайм, 0:0).
В прошедшую паузу на игры сборных Барриос сыграл в товарищеском матче с Мексикой, его гол принес Колумбии победу в этой встрече - 3:2.
В текущем сезоне Барриос в составе "Зенита" провел 11 матчей во всех турнирах, на его счету 2 голевые передачи.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Барриос вернется в Петербург сегодня ночью
Стало известно, когда полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос вернется в расположение клуба из сборной Колумбии.
Фото: ФК "Зенит"