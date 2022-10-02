"Я его вообще не осуждаю за переход в "Зенит", потому что в этой жизни все бывает. Его освистали во время матча "Спартак" - "Зенит"? Да, я слышал, мне стало обидно за него, жалко. У него пока не получается в "Зените"? Тяжело ему, да. Уверен, в будущем у него все получится, потому что Бакаев — игрок высокого класса", - приводит слова Литвинова "РБ Спорт".
Напомним, Зелимхан Бакаев - воспитанник "Спартака". Он покинул клуб по окончании прошлого сезона, когда завершился срок его соглашения с красно-белыми. После этого полузащитник перебрался в "Зенит". В текущем сезоне на его счету 13 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. При этом он лишь трижды появлялся в стартовом составе петербуржцев.
В последнем матче "Зенит" в гостях разгромно проиграл "Спартаку" (0:3) в Кубке России. Бакаев вышел на поле во втором тайме и несколько раз был освистан фанатами бывшей команды.
Литвинов: у Бакаева все получится в "Зените". Обидно и жалко, что его освистывают болельщики "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о ситуации вокруг экс-партнера Зелимхана Бакаева, который теперь выступает за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"