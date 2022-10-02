"Сложно было переключиться после "Спартака"? Нам нужно было забыть. Нам дали по лицу. Но действие этого удара было на один день. Наутро мы проснулись и пошли дальше", - цитирует хорвата Sport24.
Подопечные Сергея Семака добыли победу над "Ростовом" со счетом 3:1 – встреча в рамках 11-го тура чемпионата России проходила сегодня в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые увеличили до 6 очков отрыв от ближайшего преследователя, которым стал ЦСКА.
Деян Ловрен: "Спартак" дал "Зениту" по лицу, нам нужно было забыть это
Защитник "Зенита" Деян Ловрен прокомментировал победу над "Ростовом" в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"