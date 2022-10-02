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Эммерсон – о Юране: если ты его подчиненный, тебе лучше помалкивать. Он – сложный человек

Защитник "Урала" Эммерсон, ранее игравший в "СКА-Хабаровск" под руководством Сергея Юрана, поделился впечатлениями от работы с ним.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
– Я всегда разделяю профессиональные качества и человеческие. Юран – сложный человек, само собой. Но если смотришь на него, как на тренера, тебя это мало волнует. Сложный, с ним непросто находить контакт. Если ты его подчиненный, тебе лучше помалкивать. С ним будь осторожен – вот что посоветую тем, кто попадет к Юрану, – цитирует Эммерсона "Sport24".

Сергей Юран начинал текущий сезон в качестве главного тренера футбольного "Химки", но был уволен со своего поста через несколько туров, хотя команда при нем демонстрировала неплохие результаты. На данный момент он никого не тренирует. Центральный защитник "Урала" Эммерсон играл за "СКА-Хабаровск" с февраля 2021 года по июль 2022 года, когда перешел в клуб из Екатеринбурга. Сейчас Эммерсона в "Урале" тренирует Виктор Гончаренко.


Юран СКА-Хабаровск
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