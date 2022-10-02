– Николсон забил классный гол? Конечно, сложно было против него играть, но в РПЛ много качественных нападающих, которые могут доставить трудности. Николсон имеет много моментов, а также набор хороших качеств для нападающего, но сложнее играть против Соболева. Было ли задание играть пожестче с Квинси? Да, мы знали, что так надо было играть, но мне было сложно, потому что я получил желтую карточку на 12?й минуте, – цитирует Масоэро "Матч ТВ".
"Пари НН" принимал на своем поле московский "Спартак" в матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. На перерыв хозяева уходили, ведя в счете – отличился центральный полузащитник Майга. Во втором тайме красно-белые забили дважды и вырвали победу. Сначала с передачи Квинси Промеса отличился Шамар Николсон, а затем с пенальти забил сам голландец. Александр Соболев, признанный лучшим футболистом РПЛ в сентябре, пропускал этот матч из-за дисквалификации. На данный момент красно-белые идут четвертыми в РПЛ, "Пари НН" – десятыми.
Масоэро: конечно, было сложно играть против Николсона, но играть против Соболева еще сложнее
Защитник "Пари НН" Лукас Масоэро после поражения от "Спартака" (1:2) оценил игру форварда красно-белых Шамара Николсона, забившего один из двух голов.
Фото: ФК "Пари НН"