Напомним, осенью 1993 года в Москве случился вооруженный конфликт между сторонниками Президента России Бориса Ельцина и Верховного совета страны. По разным данным, за время этих событий в столице погибло от 150 до 1500 человек.
Кроме того, существует информация, что стадион "Асмарала" - "Красная Пресня" использовался для расстрела тех, кто выступал за Верховный совет.
"Дыр в заборе от пуль я не помню. Машине нападающего Василия Сторчака действительно досталось, в ней было несколько отверстий.Про убийства на стадионе я ничего не слышал. Паники, страха из-за тех событий в команде не было. Мало кто понимал, что вообще происходит. Не успевали разобраться", - приводит слова Клюева Sport24.
Клюев: ничего не слышал про убийства на стадионе "Асмарала". Мало кто в команде понимал, что вообще происходит
Экс-игрок "Асмарала" Денис Клюев прокомментировал слухи о том, что в 1993 году на стадионе осуществлялись расстрелы сторонников Верховного совета России.
Фото: кадр из фильма "Асмарал"