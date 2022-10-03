Напомним, осенью 1993 года в Москве случился вооруженный конфликт между сторонниками Президента России Бориса Ельцина и Верховного совета страны. По разным данным, за время этих событий в столице погибло от 150 до 1500 человек.
Кроме того, существует информация, что стадион "Асмарала" - "Красная Пресня" использовался для расстрела тех, кто выступал за Верховный совет. По одной из версий, бассейн, который расположен на территории стадиона, использовался для сброса трупов.
"Откуда виден стадион "Красная Пресня"? Давайте представим себе, что в какой-то момент там были эти груды трупов. Сколько у нас было фотожурналистов тогда в Москве, которые с разных ракурсов снимали эти события? Сколько у нас было журналистов, которые потом собирали все фотосвидетельства? Любое свидетельство человека о том, что там лежат трупы, привело бы к тому, что кто-то забрался бы на высокую точку и сделал бы фотографию", - цитирует Черкасова Sport24.
Историк Черкасов оценил вероятность того, что на стадионе "Асмарала" расстреливали людей в 1993 году
Историк и правозащитник Александр Черкасов высказался прокомментировал теорию, что стадион "Асмарала" использовался как концлагерь во время путча в 1993 году.
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