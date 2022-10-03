"Задача? Глобально она такова — через 4-5 лет быть в Премьер-лиге… Все прекрасно понимают — от руководства клуба до футболистов: чтобы попасть в Премьер-лигу, надо здорово прогрессировать. Усиления тоже будут. Это неизбежно", - цитирует наставника "Матч ТВ".
О назначении Зырянова главным тренером "Черноморца" сегодня объявил "Зенит". Коллектив из Новороссийска выступает во Второй лиге и после 10-ти туров занимает 3-е место в группе 1 национального первенства. Команда записала себе в актив 21 очко.
5 октября "Черноморец" сыграет с "Енисеем" в рамках 1/32 финала Кубка России.
"Через 5 лет команда должна быть в РПЛ". Зырянов – о задачах на посту главного тренера "Черноморца"
Новый главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов высказался о целях, которые перед ним поставило руководство новороссийского клуба.
Фото: ФК "Зенит"