Самарские "Крылья Советов" обратились в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) за разъяснением трех эпизодов матча с "Краснодаром" (0:0). "Крылья" просят оценить судейство Алексея Сухого на этой игре в трех эпизодах.
"Думаю, это [судейство в матче "Крылья Советов" - "Краснодар"] предмет разбирательств. Уверен, что разберутся эксперты, специалисты, судейская комиссия. Думаю, что надо прощаться с судьями, которые некомпетентны, которые не соответствуют требованиям лиги и уровню команд, надо бороться с этим самым жестким образом", - цитирует Азарова Матч ТВ.
"Крылья Советов" в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимают 11-е место, набрав в 11 матчах 11 очков. Свой следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут в воскресенье, 9 октября. В Москве "Крылья" встретятся со "Спартаком". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 14:00 мск.
Губернатор Самарской области: надо прощаться с судьями, которые некомпетентны
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о судействе в российском футболе.
Фото: ПФК "Крылья Советов"