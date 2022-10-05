"В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счетом. Да, можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3… Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру — надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать", - передает слова Караваева Sport24.
"Спартак" принимал "Зенит" на своем поле 29 сентября. Матч групповой стадии национального Кубка завершился победой красно-белых со счетом 3:0. Все мячи были забиты после 78-й минуты встречи, дубль оформил Квинси Промес, еще одно взятие ворот на свой счет записал Александр Соболев.
В последний раз столичный коллектив в официальном матче одерживал победу над сине-бело-голубыми в ноябре 2017 года.
Караваев: проигрывать "Спартаку" 0:3 – это оплеуха. "Зенит" невнятно провел игру
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев поделился мнением о поражении петербуржцев от "Спартака" (0:3) в третьем туре группового раунда Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"