"То, что вас называют русским Тен Хагом вам как-то льстит? В первый раз такое слышу. Я Владимир Федотов! Навязать борьбу "Зениту", как это сделал "Спартак"? Это отдельно взятый матч, тем более кубковый. Там изначально все 50 на 50 вне зависимости от лиг, в которых находятся команды", - цитирует тренера "СЭ".
ЦСКА занимает второе место в таблице чемпионата страны и отстает от "Зенита" на 6 очков – в активе "армейцев" 23 балла после 11-ти туров РПЛ.
Подопечные Владимира Федотова 8 октября в московском дерби сойдутся с "Динамо". Матч 12-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 16:30 по столичному времени. Затем последует домашняя встреча со "Спартаком" и "Торпедо".
Федотов – о сравнении с тен Хагом: в первый раз такое слышу. Я Владимир Федотов!
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о сравнении с наставником "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом.
Фото: ФК "Сочи"