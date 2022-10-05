– Считаю, что финал Кубка России надо проводить в "Лужниках". В этом году мы убедились в этом. Во времена СССР финал кубка страны всегда проводился на центральной арене. Такими были "Лужники". Теперь финал Кубка России должен всегда проходить на лучшем стадионе, – цитирует Газзаева "РБ Спорт".
Сегодня Российский футбольный союз на всех своих официальных ресурсах объявил о том, что ближайший финал Кубка России состоится на Большой Спортивной Арене "Лужники". Предыдущий финал розыгрыша Кубка России, в котором сыграли "Динамо" и "Спартак", проходил на этом же стадионе. Тогда красно-белые обыграли бело-голубых со счетом 2:1 и забрали трофей.
Валерий Газзаев: финал Кубка России должен всегда проходить на лучшем стадионе страны
Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал решение РФС провести финал Кубка России сезона-2022/2023 на стадионе "Лужники".
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