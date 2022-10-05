"Повестки для судейского состава? Нет. Мы держим ситуацию на контроле. Чемпионат мы обеспечиваем полностью — все работают", — цитирует Каманцева Sport24.
Указ о частичной мобилизации в России в конце сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Позднее в СМИ появилась информация, что вопрос о приостановке чемпионата России в ближайшее время рассматриваться не будет.
"Держим ситуацию на контроле". Каманцев ответил на вопрос о повестках для судей РПЛ
Председатель экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией в России.
Фото: РФС