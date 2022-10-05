"Дима — профессионал и относится к этой ситуации соответствующе. На тренировках доказывает, дальше уже пусть тренер решает, кого ставить. Обсуждал ли он с руководством возможную аренду? Никто ни с кем не разговаривал. Он доказывает и ждет своего шанса", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, в нынешнем сезоне Чистяков только дважды выходил на поле в матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности около 90 минут. Еще трижды он сыграл в Кубке России. Контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Дмитрий Чистяков выступает за "Зенит" с 2020 года, когда петербуржцы арендовали его из "Ростова". Летом прошлого года клуб выкупил защитника на полноценной основе.
Агент Чистякова: Дима доказывает и ждет своего шанса в "Зените"
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, прокомментировал нечастые выходы на поле его клиента.
Фото: ФК "Зенит"