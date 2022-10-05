Это самый сильный "Спартак" с момента чемпионства в 2017? Похоже, что да. Но подождите — давайте посмотрим на дистанции. А вдруг Промес получит травму, что тогда будет со "Спартаком"? Когда игра в атаке держится на одном человеке — это не очень хорошо", - приводит слова Орлова Sport24.
В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 15 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач. Примечательно, что то же количество результативных действий у него было за весь предыдущий сезон. Кроме того, Промес сейчас занимает первое место в РПЛ по системе гол+пас.
Орлов: похоже, что этот "Спартак" самый сильный с момента чемпионства. Но что будет, если Промес получит травму?
Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о зависимости "Спартака" от Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"