"Скоро узнаем, будет ли продлен мой контракт со "Спартаком". В ближайшее время", - приводит слова Селихова "РИА Новости".
Напомним, контракт Александра Селихова со "Спартаком" истекает в конце этого календарного года. Ранее появлялась информация, что с голкипером практически договорились о продлении соглашения, но в связи со сменой руководства в клубе сделка была заморожена.
Александр Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года, когда перебрался из "Амкара". В нынешнем сезоне голкипер провел 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и трижды оставлял свои ворота "сухими".
Селихов: скоро узнаем, будет ли продлен мой контракт со "Спартаком"
Голкипер "Спартака" Александр Селихов ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Спартак"