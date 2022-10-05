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Селихов: скоро узнаем, будет ли продлен мой контракт со "Спартаком"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
"Скоро узнаем, будет ли продлен мой контракт со "Спартаком". В ближайшее время", - приводит слова Селихова "РИА Новости".

Напомним, контракт Александра Селихова со "Спартаком" истекает в конце этого календарного года. Ранее появлялась информация, что с голкипером практически договорились о продлении соглашения, но в связи со сменой руководства в клубе сделка была заморожена.

Александр Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года, когда перебрался из "Амкара". В нынешнем сезоне голкипер провел 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и трижды оставлял свои ворота "сухими".


Селихов Спартак
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