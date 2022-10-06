Павел Шадыханов и Артем Любимов рекомендованы судейским комитетом РФС для включения в список арбитров ФИФА, сообщают СМИ. По данным источника, в случае вероятного утверждения этих кандидатур бюро исполкома РФС они заменят в этом списке Алексея Матюнина и Павла Кукуяна. Также рефери ФИФА от России в настоящее время являются арбитры Карасев, Иванов, Безбородов, Левников, Мешков и Москалев.
После отстранения решениями УЕФА и ФИФА российских клубов и сборных от международных матчей под своей эгидой рефери из России также не привлекаются к работе на таких встречах.
Источник: "СЭ"
"СЭ": судейский комитет РФС рекомендует Шадыханова и Любимова в список судей ФИФА
По данным источника, судейский комитет РФС планирует произвести две замены в списке российских судей ФИФА.
Фото: РФС