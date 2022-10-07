Станет ли матч легкой прогулкой для "Зенита"? Этот вопрос нужно задать бразильцам, захотят ли они поиграть в футбол или будут валять дурака. Игра Клаудиньо последнее время вызывает вопросы – часто спорит с арбитрами, действует в некотором роде безответственно. Вспомните игру с "Ростовом". Почему раньше нельзя было поменять Клаудиньо? Сейчас команду тащат Вендел и Малком. Наверняка бразильцы пробили информацию про Воронеж и "Факел", и теперь главное, чтобы у них завтра появилось настроение поиграть в футбол, – цитирует Чухлова "РБ Спорт".
"Факел" примет "Зенит" на собственном поле уже завтра, 8 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 14:00 по московскому времени. К очной игре команды подходят в следующем положении – гости идут первыми в турнирной таблице РПЛ после 11 туров, имея 29 очков, а хозяева занимают двенадцатое место с девятью очками. В предыдущем туре "Зенит" дома обыграл "Ростов" со счетом 3:1, а "Факел" сыграл в Воронеже вничью с "Торпедо" (2:2). В текущем сезоне Клаудиньо в десяти матчах отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. На счету у Малкома восемь голов и семь результативных передач за 14 игр, у Вендела – семь голов и две результативные передачи в тех же 14 играх. Малком и Клаудиньо недавно продлили свои контракты с "Зенитом" лета 2027 года.
Борис Чухлов: "Зенит" сейчас тащат Малком и Вендел. Игра Клаудиньо вызывает вопросы
Бывший футболист "Зенита" Борис Чухлов порассуждал о предстоящем матче команды с "Факелом" и оценил форму бразильских игроков.
Фото: ФК "Зенит"