- Лахтер назвал меня душным? Я даже не знал об этом, если бы вы мне об этом не сказали. Я не буду на это обращать внимания, - передает слова Аршавина "СЭ".
41-летний экс-атакующий полузащитник Андрей Аршавин в годы своей игровой карьеры выступал за петербургский "Зенит" и лондонский "Арсенал", а также за краснодарскую "Кубань" и алматинский "Кайрат". После окончания карьеры игрока футболист начал работу в структуре "Зенита", где в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию.
Аршавин - о критике со стороны своего бывшего агента: не буду на это обращать внимания
Экс-полузащитник "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин прокомментировал критические высказывания своего бывшего агента Денниса Лахтера.
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