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14:00
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ДинамоНе начат
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19:00
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Ньюкасл
17:00
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Челси
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.45X 4.6П2 7.6
Манчестер Сити
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.13X 9.8П2 18
Борнмут
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.12
Брайтон
19:30
ТоттенхэмНе начат
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Чемпионат Испании. Примера

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Альмерия
15:00
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Атлетико
17:15
ЖиронаНе начат
П1 1.53X 4.3П2 6.6
Севилья
19:30
АтлетикНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.55
Хетафе
22:00
РеалНе начат
П1 6.4X 4.5П2 1.52

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Сассуоло
16:00
ИнтерНе начат
П1 4.2X 4.1П2 1.78
Милан
19:00
ЮвентусНе начат
П1 2.11X 3.35П2 3.75
Болонья
21:45
СампдорияНе начат
П1 2.11X 3.5П2 3.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55
Бохум
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.8X 3.8П2 1.94
Байер
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.51X 4.8П2 5.8
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.9X 3.55П2 2.42
Боруссия Д
19:30
БаварияНе начат
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Марсель
18:00
АяччоНе начат
П1 1.46X 4.5П2 7.6
Реймс
22:00
ПСЖНе начат
П1 7X 5.4П2 1.41
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Чухлов: игра Клаудиньо сейчас вызывает вопросы, "Зенит" тащат Вендел и Малком

Экс-форвард "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал игру бразильских легионеров сине-бело-голубых.
Фото: Sport24
- Отмечу Клаудиньо, в последнее время его игра вызывает вопросы - часто спорит с арбитрами, действует в некотором роде безответственно. Вспомните игру с "Ростовом". Почему раньше нельзя было поменять Клаудиньо? Почему он долго уходил с поля и делал обиженный вид? Это уже вопросы к Семаку. Сейчас команду тащат Вендел и Малком, - передает слова Чухлова "РБ Спорт".

В текущем сезоне 25-летний бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо провел за "Зенит" 10 матчей во всех турнирах, забил в них 1 гол и выполнил 4 результативных передачи, при этом 3 игры футболист пропустил из-за травмы и 1 из-за дисквалификации за удаление после двух желтых карточек в матче Кубка России. 25-летний атакующий полузащитник Малком в 14 матчах сезона оформил 8 голов и 7 ассистов, 25-летний центральный полузащитник Вендел - 7 голов и 2 ассиста также в 14 матчах.


Зенит Клаудиньо Вендел Малком Чухлов
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