- Отмечу Клаудиньо, в последнее время его игра вызывает вопросы - часто спорит с арбитрами, действует в некотором роде безответственно. Вспомните игру с "Ростовом". Почему раньше нельзя было поменять Клаудиньо? Почему он долго уходил с поля и делал обиженный вид? Это уже вопросы к Семаку. Сейчас команду тащат Вендел и Малком, - передает слова Чухлова "РБ Спорт".
В текущем сезоне 25-летний бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо провел за "Зенит" 10 матчей во всех турнирах, забил в них 1 гол и выполнил 4 результативных передачи, при этом 3 игры футболист пропустил из-за травмы и 1 из-за дисквалификации за удаление после двух желтых карточек в матче Кубка России. 25-летний атакующий полузащитник Малком в 14 матчах сезона оформил 8 голов и 7 ассистов, 25-летний центральный полузащитник Вендел - 7 голов и 2 ассиста также в 14 матчах.
Чухлов: игра Клаудиньо сейчас вызывает вопросы, "Зенит" тащат Вендел и Малком
Экс-форвард "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал игру бразильских легионеров сине-бело-голубых.
Фото: Sport24