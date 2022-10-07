- К сожалению, проблески этой негативной тенденции прослеживались уже в прошлом сезоне. Арсен потихоньку начал снижать требования к себе. Он действовал не так ярко, как полтора года назад, когда ворвался в основу "Динамо" и влюбил в себя болельщиков. ...Можно ли сказать, что Захарян не прошел испытание медными трубами и большими деньгами? Да, - передает слова Хомухи RT.
19-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян в текущем сезоне провел за свой клуб 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 3 результативных передачи, а также получил первую в карьере красную карточку после двух предупреждений. В конце августа 2022 года стало известно о трансферном интересе к игроку со стороны лондонского "Челси", однако возможный переход сорвался из-за непредоставления английским клубом гарантированных механизмов оплаты компенсации.
Хомуха: Захарян начал снижать требования к себе, не прошел испытание медными трубами и большими деньгами
Экс-главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал игру 19-летнего полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"