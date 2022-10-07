- Перестройка, начатая Йокановичем, усложняется еще и тем, что команду покинуло несколько ключевых игроков, а новички появлялись впритык к сезону. И сейчас у клуба есть только два варианта: либо набраться терпения и дать сербу поработать, либо искать нового тренера. Третьего не дано, - передает слова Романцева "СЭ".
Московское "Динамо" потерпело три поражения подряд в Российской премьер-лиге - от "Сочи" (1:2), "Зенита" (0:2) и "Ахмата" (1:2) - и опустилось на восьмое место в турнирной таблице, в активе команды сербского главного тренера Славиши Йокановича 16 набранных очков в 11 матчах. В последнем матче Кубка России бело-голубые также уступили, позволив "Оренбургу" сравнять счет с 0:2 в меньшинстве в концовке игры и проиграв серию пенальти.
Серая игра от обороны, безволие и 4 поражения в 6 матчах. «Динамо» точно был нужен в качестве тренера именно Йоканович?
Романцев: сейчас у "Динамо" только два варианта - либо дать Йокановичу поработать, либо искать нового тренера
Экс-главный тренер "Динамо" и "Спартака" Олег Романцев прокомментировал текущую ситуацию для бело-голубых.
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