По данным источника, кандидатура Талалаева рассматривается руководством "Локомотива" для назначения вместо уволенного сегодня Йозефа Циннбауэра. Сообщается, что генеральный директор красно-зеленых Владимир Леонченко уже обсудил со специалистом возможное трудоустройство.
"Локомотив" сегодня разгромно проиграл "Сочи" (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. После этого клуб объявил об увольнении главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
Напомним, последним местом работы Андрея Талалаева был "Ахмат", который он покинул по ходу этого сезона.
Источник: "Metaratings"
"Metaratings": "Локомотив" обсудил с Талалаевым возможное назначение на пост главного тренера
Экс-тренер "Ахмата" Андрей Талалаев может возглавить "Локомотив".
Фото: РПЛ