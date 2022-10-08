"Конечно, я готов вернуться в "Локомотив", если позовут. Это без вопросов, даже не обсуждается. Но пока из "Локомотива" на меня никто не выходил. Конечно, с таким составом "Локомотив" должен оставаться в РПЛ. О вылете даже не может быть и речи", - приводит слова Черевченко Sport24.
"Локомотив" сегодня разгромно проиграл "Сочи" (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. После этого клуб объявил об увольнении главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Сейчас "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.
Черевченко: готов вернуться в "Локомотив", если позовут
Экс-тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что согласился бы вернуться в клуб.
Фото: РПЛ