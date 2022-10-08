"Я ни с кем из "Локомотива" не встречался", - цитирует Талалаева "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня о кандидатуре Талалаева сообщил "Metaratings". Сообщалось, что генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко встречался со специалистом, чтобы обсудить с ним возможное назначение в клуб. Напомним, последним местом работы Андрея Талалаева был "Ахмат", который он покинул по ходу этого сезона.
"Локомотив" сегодня разгромно проиграл "Сочи" (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. После этого клуб объявил об увольнении главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
Талалаев: я не встречался ни с кем из "Локомотива"
Бывший тренер "Ахмата" Андрей Талалаев опроверг информацию о том, что с ним провели переговоры о возможном назначении в "Локомотив".
Фото: ФК "Ахмат"