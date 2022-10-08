- Увольнение Цорна и Циннбауэра? А ко мне какие вопросы? Задайте их Плутнику. Соглашусь ли возглавить "Локомотив", если предложат? Это другой вопрос. Когда предложат, тогда и будем разговаривать. Если предложат. Какие ошибки были допущены Цорном и Циннбауэром? Почему вы меня спрашиваете? Меня в команде уже полгода нет. Я занимаюсь детским футболом в академии, - передает слова Лоськова Sport24.
8 октября московский "Локомотив" был разгромлен "Сочи" в выездном матче 12 тура Российской премьер-лиги со счетом 4:0. После окончания матча официальный телеграм-канал красно-зеленых объявил об увольнении спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Поражение от "Сочи" стало для "железнодорожников" пятым подряд проигрышем в чемпионате, в 12 сыгранных матчах команда набрала 9 очков и занимает 14 место, находясь в зоне стыковых матчей и опережая зону прямого вылета из РПЛ на 1 очко.
Лоськов - о перспективах возглавить "Локомотив": когда предложат, тогда и будем разговаривать
Экс-тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов отреагировал на вопросы о текущей ситуации в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"