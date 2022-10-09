"Ситуация с продлением Селихова? По-моему, у нас еще есть время до лета. Думаю, в ближайшее время этот вопрос закроем. Переговоры ведутся. Ждем ответа со стороны агента Селихова", - приводит слова Мележикова Sport24.
Напомним, контракт Александра Селихова со "Спартаком" истекает в конце этого календарного года. Ранее появлялась информация, что с голкипером практически договорились о продлении соглашения, но в связи со сменой руководства в клубе сделка была заморожена.
Александр Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года, когда перебрался из "Амкара". В нынешнем сезоне голкипер провел 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и трижды оставлял свои ворота "сухими".
Мележиков: думаю, в ближайшее время закроем вопрос с контрактом Селихова
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"