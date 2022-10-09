"Задачи клуба в РПЛ? Такие же, как и были в начале сезона, — 8–12-е место", - цитирует функционера "Чемпионат".
Сегодня "Пари НН" в Москве сыграл с "Торпедо" в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч завершился ничьей – 0:0. Подопечные Михаила Галактионова набрали 13 очков и расположились на 10-м месте в таблице национального первенства.
Гендиректор "Пари НН" - после ничьей с "Торпедо": наша задача - 8–12-е место в РПЛ
Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов поделился мнением о задачах перед клубом на нынешний сезон Российской Премьер-лиги.
Фото: Getty Images