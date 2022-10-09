"Кокорин – серьезный игрок для РПЛ. Может быть, Саша проявит себя на Кипре и сможет переехать в серьезный чемпионат. Бог его наградил талантом. Но, к сожалению, он не реализовал его до конца", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Сегодня Кокорин вышел в стартовом составе на матч 6-го тура чемпионата Кипра между "Арисом" и "АЕКом" и забил свой второй гол в составе клуба из Лимасола.
Российский нападающий выступает за "Арис" на правах аренды – он перешел в кипрский коллектив из "Фиорентины" в летнее трансферное окно.
Шикунов: Кокорин – серьезный игрок для РПЛ, он может проявить себя на Кипре
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов поделился впечатлениями от выступления форварда Александра Кокорина за кипрский "Арис" Лимасол.
Фото: ФК "Арис"