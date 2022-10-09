"Рассмотрим ли вариант со сменой клуба, если зимой поступит предложение? Прежде всего желающим надо будет договориться с "Оренбургом". Если "Оренбург" отпустит? Да, можно будет обсуждать", - цитирует агента "РБ Спорт".
Сычевой записал на свой счет 7 голов и результативную передачу в семи встречах Российской Премьер-лиги. Он забил один из мячей команды в матче 12-го тура чемпионата против "Ахмата" - "Оренбург" одержал победу со счетом 2:1.
Агент Сычевого: если "Оренбург" отпустит Владимира, обсудим предложения от других клубов
Агент форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого Андрей Талаев высказался о вероятности смены клуба футболистом.
Фото: РПЛ