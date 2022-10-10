- Только положительные эмоции от победы над "Крыльями". Главное - выиграли. Мы сделали определенные выводы после матча с "Ростовом". Со стороны виднее, изнутри ничего рассказывать не хочу. У нас сейчас хороший коллектив - это самое главное, - передает слова Литвинова "СЭ".
Московский "Спартак" одержал в Российской премьер-лиге три победы подряд - над "Локомотивом" (1:0), "Пари НН" (2:1) и "Крыльями Советов" (2:1). Последнее поражение красно-белых произошло в выездном матче 9 тура РПЛ против "Ростова" (2:4). По итогам 12 туров чемпионата у желто-синих и "Спартака" по 25 очков, оба клуба отстают от лидирующего "Зенита" на 5 очков.
Литвинов - о победах "Спартака": мы сделали определенные выводы после матча с "Ростовом"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал победу красно-белых над "Крыльями Советов" (5:2) в матче 12 тура РПЛ.
Фото: РПЛ