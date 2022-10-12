– "Зенит" среди всех участников так или иначе выделяется. Если питерцы останутся в том же составе, то постепенно будут уходить в отрыв. А "Спартак", ЦСКА и "Ростов" поборются между собой на протяжении всего сезона, – передает слова Баженова "РБ Спорт".
По итогам двенадцати сыгранных туров "Зенит" привычно лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 30 очков. В предыдущем туре потеряли очки, сыграв вничью с "Факелом" (1:1). "Ростов" идет на втором месте (25 очков), "Спартак" – третий (также 25 очков), ЦСКА – четвертый (24 очка). В ближайшем туре ЦСКА и "Спартак" сыграют между собой. Их встреча пройдет 16 октября, в воскресенье, в 20:00 по московскому времени.
Баженов: если "Зенит" останется в том же составе, то постепенно будут уходить в отрыв
Экс-футболист московского "Спартака" Никита Баженов прокомментировал чемпионскую интригу в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"