Напомним, информация о том, что Довбня получил повестку появилась сегодня. Сообщалось, что он посетил военкомат, где в итоге ему была предоставлена отстрочка. Президент "Торпедо" подтвердил эту информацию.
"Довбня получил повестку, сходил в военкомат, где уточнили его данные. Он получил отсрочку, всё нормально", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
Александр Довбня выступает за "Торпедо" с января прошлого года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей. До этого голкипер защищал цвета "Оренбурга", "Ротора", "СКА-Хабаровска", "Луча" и еще нескольких российских клубов. В этом году Довбне исполнилось 35 лет.
Геркус подтвердил, что голкипер "Торпедо" Довбня получил повестку в военкомат
Президент "Торпедо" Илья Геркус отреагировал на информацию о повестке, которую получил вратарь москвичей Александр Довбня.
Фото: ФК "Торпедо"