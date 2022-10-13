"Не планирую на этом (количестве голов) останавливаться. Кто знает, может быть, в воскресенье [в дерби со "Спартаком"] снова забью головой. Второй навес всегда опаснее? Да-да, так часто бывает. Мы тренируем концентрацию, чтобы второй кросс становился нашим", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, Роша записал на свой счет гол в матче 12-го тура чемпионата России против "Динамо". Бразильский защитник успел сыграть за "армейцев" 4 матча в текущем розыгрыше национального первенства.
В воскресенье, 16 октября подопечные Владимира Федотова встретятся со "Спартаком", старт матча запланирован на 20:00 мск.
Роша: не планирую останавливаться на одном голе – в матче со "Спартаком" могу снова забить головой
Фото: ПФК ЦСКА