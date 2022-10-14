- У нас нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть у "Зенита", - передает слова Литвинова Sport24.
Петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 30 очками в 12 матчах. При этом команда Сергея Семака не потерпела в текущем сезоне чемпионата России ни одного поражения, однако дважды уступила на выезде в групповом турнире Кубка России - "Крыльям Советов" (0:2) и "Спартаку" (0:3). В матче РПЛ красно-белые на своем поле проиграли сине-бело-голубым со счетом 1:2.
Литвинов: у нас нет никаких стереотипов, что "Спартак" не может выиграть у "Зенита"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался на тему отсутствия поражений у петербургского "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ